Оперштаб сообщил о смерти еще 33 человек с COVID-19 за сутки в Москве

Московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом зафиксировал 33 летальных исхода от коронавирусной инфекции в столице РФ за сутки. Общее число умерших от COVID-19 в Москве составляет 5530 человек.

Днем ранее оперштаб заявил о 55 смертельных случаях. Всего в РФ зафиксировано более 1,26 млн пациентов с коронавирусной инфекцией, более миллиона из которых вылечились. Общее количество смертей за все время пандемии составляет 22 тысячи. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в столице РФ усложняется. Градоначальник обязал руководителей перевести не менее 30% работников на удаленный режим работы.