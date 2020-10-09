Стариков объяснил, зачем внешние силы раскачивают Белоруссию и Киргизию

Армения, Белоруссия и Киргизия, вместе с Россией и Казахстаном, входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который внешние силы считают конкурентом и хотят вывести из игры, сделав его неработоспособной организацией.

Именно с этой целью в последнее время создается и искусственно подпитывается состояние нестабильности и напряженности в тех странах, где это удается сделать.

Об этом российский общественный и политический деятель, писатель и блогер Николай Стариков заявил в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1».

Разбирая события последних дней в Киргизии, где ситуация обострилась буквально на глазах, Стариков объяснил, как и кем все это подготавливалось.

«Хотя, на самом деле, говорить о том, что всё это неожиданно, не приходится. Еще в 2019 году США выделили 2,5 миллиона долларов на «мониторинг выборов в Киргизии», — сообщил эксперт. — Если в двух предложениях описать смысл происходящих там событий, то это будет выглядеть так: страна поделена на несколько кланов, основными из которых являются "южный" и "северный"».

Когда к власти в Киргизии приходят представители, например, представители «южного» клана, они берут на руководящие должности исключительно своих, а другому клану должностей не достается, и наоборот, объяснил Стариков. Имеет место лишь конкуренция, тут нет хороших или плохих.

Но в этой ситуации внешним игрокам, которые хотят создать в стране очаг нестабильности, остается лишь вливать туда деньги — финансировать, стимулировать и подбадривать тех, кто не у власти. Для того, чтобы эту власть захватывать.

«А теперь давайте посмотрим, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) о котором сегодня мы с вами говорим, состоит из пяти государств: в Белоруссии –проблемы, в Армении – война, в Киргизии – беспорядки, — перечислил эксперт. — Остались только Россия и Казахстан, но направление действий уже понятно».

Такого совпадения быть не может, уверен Стариков. Внешние силы хотят сделать Евразийский союз недееспособной организацией, потому что видят в нем конкурента другим международным структурам. Помимо этого, практически все те же государства являются членами ОДКБ (организации Договора о коллективной безопасности), напомнил политолог, которую также на Западе воспринимают как конкурента.

«Это просто практические способы выключения конкурентов, вот что происходит. Где-то играют на застарелых исторических проблемах, где-то на клановости…», — подчеркнул Стариков.

В заключение эксперт отметил, что в сложившейся ситуации возникает главный вопрос – где Россия? Почему она не может стабилизировать ситуацию у своих границ? Вот этот вопрос, по словам Николая Старикова, необходимо себе сегодня задать.