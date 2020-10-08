Генерал Хамидти обратился к народу после подписания мирного договора в Джубе

Переходное правительство Судана и ряд вооруженных группировок Суданского революционного фронта подписали мирное соглашение. В честь этого события жители восточно-африканской столицы Джуба устроили праздничное шествие, передает ФАН.

Празднование подписания мирного договора прошло при участии большого количества жителей столицы Судана. Многие из них подготовили плакаты с фотографиями и поздравительными лозунгами в часть тех, кто подписал соглашение.

"Независимая народная платформа развития деревень, аль-Гезира. Приветствуем героев мира!" — гласит один из плакатов.

На шествии перед суданцами выступил заместитель председателя Переходного суверенного совета Судана, генерал Мухаммад Хамдан Дагло (Хамидти). Именно ему принадлежит основная заслуга заключения мирного соглашения. Он поприветствовал всех собравшихся и выразил надежду на то, что беженцы, которые пострадали от войны больше всего, в скором времени смогут вернуться к нормальной жизни.