Кабмин РФ анонсировал визит Мишустина в Армению 9 октября

Российский премьер Михаил Мишустин должен прибыть в Армению 9 октября. Об этом заявила пресс-служба Правительства РФ.

В Армении глава кабмина примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Мероприятие пройдет в Ереване.

Главы правительств собираются обсудить актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза. Они уделят особое внимание реализации Комплексного плана по борьбе с распространением коронавируса и других инфекционных заболеваний.

Участники заседания намерены принять решение, касающееся исполнения бюджета союза за минувший год. На повестку будет вынесен вопрос проекта бюджета на 2021 год.