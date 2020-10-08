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22:09   8 Октября 2020
Политика

Кабмин РФ анонсировал визит Мишустина в Армению 9 октября

Кабмин РФ анонсировал визит Мишустина в Армению 9 октября

Российский премьер Михаил Мишустин должен прибыть в Армению 9 октября. Об этом заявила пресс-служба Правительства РФ.

В Армении глава кабмина примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Мероприятие пройдет в Ереване.

Главы правительств собираются обсудить актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза. Они уделят особое внимание реализации Комплексного плана по борьбе с распространением коронавируса и других инфекционных заболеваний.

Участники заседания намерены принять решение, касающееся исполнения бюджета союза за минувший год. На повестку будет вынесен вопрос проекта бюджета на 2021 год.

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Автор: Ирина Большунова
#армения #мишустин #российский премьер

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