МИД РФ: Запад готовил санкции против России еще до инцидента с Навальным

Произошедшее с блогером Алексеем Навальным стало поводом для вероятного введения санкций в отношении России. Об этом сообщили в МИД РФ.

В ведомстве предположили, что ситуация с Навальным стала просто удобным случаем. По их мнению, Запад уже давно готовил ограничительные меры против РФ.

Пресс-служба МВД РФ ранее сообщила, что сотрудница "Фонда борьбы с коррупцией", признанного иноагеном в РФ, Мария Певчих не везла с собой в багаже бутылку со следами отравляющего вещества из номера Навального, вылетая из Новосибирска в Омск. Во время прохождения контроля в аэропорту Новосибирска она не провозила ее ни в багаже, ни в ручной клади. Женщина приобрела бутылку в вендинговом аппарате непосредственно перед вылетом в Омск.

Заявление МВД полностью опровергает версию сотрудников ФБК о том, что они якобы забрали бутылки из номера Навального в томской гостинице и смогли их передать специалистам из Германии.