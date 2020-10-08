Носович: в Литве произошла катастрофа в транзите из-за решения Москвы

Последние пять лет Россия открыто перенаправляет свой грузопоток в порты северо-западных регионов, сокращая перевозки через порты Латвии, Литвы и Эстонии. Из-за этого в прибалтийских странах произошла транзитная катастрофа. Об этом заявил специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в комментарии изданию «Sputnik Беларусь».

Как отметил Носович, сегодня железная дорога Латвии находится на грани банкротства. В свою очередь латвийские порты каждый месяц отмечают рекордно низкие показатели по поставкам грузов. Теперь под вопросом — сообщение Литвы с Белоруссией, продолжает эксперт.

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько переориентацию грузов из Латвии и Литвы. Он призвал отечественных грузоотправителей пользоваться услугами логистических центров, находящихся в пределах государства, а не пограничных стран.

«Литва недополучит четверть». Лукашенко обсудил переориентацию белорусских грузов Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько: https://t.co/Oy8LftNUwX pic.twitter.com/2ua5uOQ5e9 — Салідарнасць – главные новости Беларуси (@gazetabycom) October 5, 2020

«Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть», — передает слова белорусского лидера агентство БелТА.

Такое решение, по словам Носовича, лишит Литву четверти всего ее бизнеса в области доставки грузов и логистики, поскольку транзит грузов из Белоруссии имеет решающее значение для страны.

«Последние несколько лет благоприятные показатели демонстрировала только литовская транспортная отрасль — литовская железная дорога и Клайпедский порт, потому что белорусские грузы никуда не уходили. Теперь ситуация уже начала меняться. Уже есть перебои с транзитом литовских грузов через Беларусь фурами», — передает Sputnik слова Носовича.

Если транспортировка грузов из Белоруссии будет прекращена, то больше всего пострадает Клайпедский порт — крупнейший транспортный центр в Литве. Как подчеркнул специалист, он обеспечивает 6-7% ВВП страны, а также около 60 тысяч рабочих мест. А потому эксперт не исключил кризис в самом городе, который впоследствии может поспособствовать расшатыванию политической ситуации в целом государстве, подытожил Носович.

Ранее Литва заблокировала финансирование Белоруссии в рамках программы Евросоюза по трансграничному сотрудничеству. По словам представителя МВД страны Божены Заборовска-Зданович, выплаты были прекращены из опасений, что белорусское правительство будет использовать их не по назначению.

«Все выплаты были прекращены до получения от Еврокомиссии объяснений по очевидным рискам», — подчеркнули в МВД Литвы.

Сегодня, 8 октября, Литва приостановила прием документов на выдачу виз для белорусов как в посольстве страны, так и в визовых центрах в Белоруссии.