Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:13   8 Октября 2020
Общество

Названы регионы РФ с женщинами, наиболее готовыми ко второму ребенку

Названы регионы РФ с женщинами, наиболее готовыми ко второму ребенку

Тува возглавила список российских регионов, жители которых больше остальных готовы к рождению второго ребенка, передает NEWS.ru.

Коэффициент рождаемости в Республике Тыва составил 0,82 детей на одну женщину, сообщает издание. Следом за этим регионом идет Ненецкий автономный округ (0,74) и Сахалинская область (0,71). Эти данные Росстат собрал за 2019 год.

Меньше остальных рожать второго ребенка готовы жительницы Ингушетии. Там показатель равен 0,38 детям на одну представительницу прекрасного пола. Если говорить о среднем показателе по России, то он равен 0,53, отмечают аналитики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #дети #статистика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров