21:13 8 Октября 2020Общество
Названы регионы РФ с женщинами, наиболее готовыми ко второму ребенку
Тува возглавила список российских регионов, жители которых больше остальных готовы к рождению второго ребенка, передает NEWS.ru.
Коэффициент рождаемости в Республике Тыва составил 0,82 детей на одну женщину, сообщает издание. Следом за этим регионом идет Ненецкий автономный округ (0,74) и Сахалинская область (0,71). Эти данные Росстат собрал за 2019 год.
Меньше остальных рожать второго ребенка готовы жительницы Ингушетии. Там показатель равен 0,38 детям на одну представительницу прекрасного пола. Если говорить о среднем показателе по России, то он равен 0,53, отмечают аналитики.