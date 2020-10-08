Названы регионы РФ с женщинами, наиболее готовыми ко второму ребенку

Тува возглавила список российских регионов, жители которых больше остальных готовы к рождению второго ребенка, передает NEWS.ru.

Коэффициент рождаемости в Республике Тыва составил 0,82 детей на одну женщину, сообщает издание. Следом за этим регионом идет Ненецкий автономный округ (0,74) и Сахалинская область (0,71). Эти данные Росстат собрал за 2019 год.

Меньше остальных рожать второго ребенка готовы жительницы Ингушетии. Там показатель равен 0,38 детям на одну представительницу прекрасного пола. Если говорить о среднем показателе по России, то он равен 0,53, отмечают аналитики.