Потерявшие сознание на линейке школьники вернутся из больницы домой

Врачи приняли решение выписать из больницы школьников, которые потеряли сознание во время торжественной линейки в одной из школ города Великие Луки, сообщает пресс-служба администрации Великолукского района Псковской области.

Детей отпускали домой группами. Сотрудники медицинского учреждения заверили, что самочувствие несовершеннолетних не вызывает у них опасений. Пока причины произошедшего ЧП неизвестны.

Начальник городского управления образования Татьяна Лозницкая высказала версию о том, что школьник могли оказаться в больнице из-за волнения. Также она не исключила возможность того, что возрастные и физиологические особенности подростков могли повлиять на ситуацию.