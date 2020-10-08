Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:11   8 Октября 2020
Происшествия

Потерявшие сознание на линейке школьники вернутся из больницы домой

Потерявшие сознание на линейке школьники вернутся из больницы домой

Врачи приняли решение выписать из больницы школьников, которые потеряли сознание во время торжественной линейки в одной из школ города Великие Луки, сообщает пресс-служба администрации Великолукского района Псковской области.

Детей отпускали домой группами. Сотрудники медицинского учреждения заверили, что самочувствие несовершеннолетних не вызывает у них опасений. Пока причины произошедшего ЧП неизвестны.

Начальник городского управления образования Татьяна Лозницкая высказала версию о том, что школьник могли оказаться в больнице из-за волнения. Также она не исключила возможность того, что возрастные и физиологические особенности подростков могли повлиять на ситуацию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#дети #великие луки #линейка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров