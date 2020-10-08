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21:09   8 Октября 2020
Политика

Зеленский настроился "победить Россию" благодаря креслу Черчилля

Зеленский настроился "победить Россию" благодаря креслу Черчилля

Президент Украины Владимир Зеленский посетил "Военные комнаты" Черчилля в рамках поездки в Великобританию. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

Глава страны посидел в кресле, когда-то принадлежавшему британскому премьер-министру. По словам Кулебы, в музее они подпитались "духом победы над Россией". Более того, министр упомянул, что еле удержался от соблазна взять лежавшую на столе сигару Уинстона Черчилля в качестве символа той же победы.

Владимир Зеленский прибыл в Великобританию 7 октября вместе с женой Еленой. Они встретились в Букингемском дворце с герцогом Кембриджским принцем Уильямом.

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Автор: Руслан Неглинный
#великобритания #украина #черчилль #зеленский

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