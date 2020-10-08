Школьники из Серпухова прокатили учительницу на воздушном шаре

День учителя для педагога из Серпухова в этом году стал особенным — учащиеся подарили ей полет на воздушном шаре, передает телеканал "360".

Кристина Романова — учительница истории из Московской области. Она работает с детьми уже шесть лет. Параллельно с этим девушка увлекается экстремальным досугом. К примеру, несколько лет назад она прокатилась на троллее над Мраморным каньоном в Карелии и с тех пор мечтала совершить полет на воздушном шаре.

Ее ученики помогли осуществить мечту. На профессиональный праздник они преподнесли любимому педагогу оригинальный подарок — полет на воздушном шаре в закатное время. Каждый из них хорошо провел время, а в конце загадал желание.