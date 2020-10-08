Историк Кнутов рассказал, чем Су-57 отличается от конкурентов из США и КНР

Множество уникальных особенностей выделяет Су-57 на фоне конкурентов из США и Китая, уверен директор Музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов, о чем он рассказал корреспондентам Nation News.

Американское издание Popular Mechanics опубликовало материал, посвященный российскому истребителю Су-57. Журналисты посчитали, что российский истребитель ничем не отличается от аналогичных американских и китайских самолетов.

Отличия Су-57 весьма существенны за счет ряда уникальных технологических решений, считает эксперт. Кнутов напомнил о технологии "стелс", которой оснащен самолет, а также о новых двигателях, планируемые к установке в истребитель в следующем году. По словам историка, новые силовые агрегаты позволят Су-57 осуществлять длительные полеты на крейсерской сверхзвуковой скорости. Отечественная разработка хорошо вооружена и имеет передовую электронику, которая позволяет истребителю координировать действия других самолетов и взаимодействовать с новейшим БПЛА С-70 "Охотник".