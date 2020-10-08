Химик объяснил опасность элементов, найденных в водах Камчатки

Превышение уровня фенолов и нефтепродуктов в водах Камчатки несет в себе определенную опасность. Об этом рассказал кандидат химических наук Александр Тягливый в комментарии телеканалу "360".

Фенолы способны и самостоятельно образовываться в природных водах. Однако при этом их содержание будет минимальным, рассказал специалист. В больших количествах элемент образовывается только в результате деятельности человека, подчеркнул Тягливый .

"Содержание фенолов строго регулируется и контролируется, потому что они могут вызывать смертность среди обитателей вод", — рассказал химик.

Нахождение нефтепродуктов в морской воде представляет большую опасность для животных, которые в ней обитают. Нормы их содержания должны жестко контролироваться специалистами. Любые нарушения могут привести к плачевным последствиям, заключил эксперт.