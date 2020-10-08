Среди россиян отмечен скачок продаж иностранных валют

Сравнительно с августом в сентябре российские граждане выполнили больше операций по продаже иностранных валют, чем по их покупке, пишет ТАСС.

Потребители банков России приобретали валюту по выгодной цене, преследуя цель заработать в дальнейшем на росте ее курса, сообщили в пресс-службе банка "Русский стандарт".

Из данных кредитной организации следует, что рекордный объем валюты был скуплен 26 сентября во время падения стоимости евро и доллара. При этом больше всего операций было произведено с денежной единицей США.

Так, средний чек одного валютного обмена за сентябрь увеличился на 10% относительно августа и составил 78 528 рублей, что стало на 41% выше, чем в сентябре 2019 года, заявили эксперты.

В процессе исследования во внимание принимались объемы, средние чеки и количество всех совершенных процедур по обмену валюты среди клиентов банка "Русский стандарт".