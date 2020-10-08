Миллиардер Грудинин срывает занятия школьников Совхоза им. Ленина в бассейне

Клубничному дельцу опять грозят судом. На этот раз из местной школы. Вести переговоры вместо себя он отправляет охрану, а документы исчезают в его канцелярии без следа.

Видимо Павел Грудинин просто не любит детей. Объяснить по-другому его постоянные нападки на юных земляков невозможно. Гнев миллиардера, поочередно, вызывают то беременные женщины, то места отдыха и занятий малышей. В этот раз под раздачу попала школа Совхоза им. Ленина. Администрация школы имела неосторожность в начале года заключить с руководителем ЗАО договор на транспортное обслуживание. Срок действия договора еще не истек (он действует весь 2020 год), а проблем у учителей, родителей и школьников полно, как клубники на совхозных полях в урожайный год.

Вот Павел Грудинин подписывает договор и выставляет условие — заявки на автобусы школа должна подавать заранее. И школа согласна. Ведь нет ничего проще — написать бумагу и лично вручить ее главному фрахтовщику. Дело в шляпе? Нет! Дело превращается в войну. И ее устраивает один из богатейших людей Подмосковья. Как объяснить ученикам вторых и четвертых классов, что их мечта заниматься в бассейне "Дельфин" накрывается самодурством "красного барина"?!

Подача заявок на транспорт входит в обязанности заместителя директора школы Ольги Шимановой. Она точно знала, что тянуть с составлением и вручением документов нельзя. С 21 по 29 сентября Ольга несколько раз пыталась вручить заявки Павлу Грудинину. Принимать их в планы бывшего кандидата в президенты явно не входило.

"В здание охранник не пускал, но брал заявку и обещал передать секретарю Петровой Е. И.", — отчитывается сотрудница школы.

По ее словам, хотя в минувшем году никаких проблем с получением шефской помощи у школьников не было, "в этом году заявку относила два раза, но почему-то заявки "терялись".

А хотел ли Павел Николаевич вообще помогать детям? Одно дело изображать на фото перед журналистами заботливого старшего товарища, и другое — делать реальные дела. Администрация школы в недоумении. Выносить сор с клубничных полей не очень хочется. Но если разговор идет о школьной программе, да еще о здоровом образе жизни, то решать спор, возможно, придется в суде. Люди, осведомленные в настроениях, которые царят в школьной администрации, подтверждают — педагоги готовы пойти на крайние меры. Им трудно поверить в сказки о трудном материальном положении коммерсанта. Еще труднее поверить в мгновенную поломку всего автопарка.

Нелюбовь Павла Грудинина ко всему детскому проявляется постоянно. 600 детей из Совхоза им. Ленина могут в одночасье лишиться любимых бесплатных кружков — Дворец культуры с высочайшего соизволения муниципального депутата Грудинина заполняется арендаторами-коммерсантами. Мест для секций и кружков все меньше и меньше. Отпраздновать день рождения или просто провести время в кругу семьи в Совхозе теперь негде — заботливый усатый дедушка закрыл детское кафе "У дедушки Ау": отключил владельцам свет, воду и канализацию. Что происходит с Павлом Николаевичем и почему вымещать свои детские комплексы он решил на нынешнем подрастающем поколении — загадка. С детьми бороться легко. Нелегко будет потом объяснить им, что такое уважение и забота. Слова, которые утрачивают смысл для некогда важной персоны.