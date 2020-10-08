Озвучены главные финансовые ошибки россиян

Эксперты дали рекомендации жителям России, как избежать серьезных финансовых ошибок и сохранить свои сбережения в кризисный период, пишет NEWS.RU.

Кризисная ситуация в стране на фоне пандемии заставляет россиян задумываться, как не лишиться последних накоплений. Специалисты рассказали советы по сбережению своих денег.

Прежде всего не рекомендуется в условиях кризиса брать кредит или скупать валюту. Рыночную ситуацию спрогнозировать сложно, и это может привести к существенным убыткам в сбережениях.

Неразумным будет при нынешней ситуации открывать свой бизнес. Покупательская способность снижается, действует множество ограничений, а денежных средств может просто не хватить на удержание своего дела.

Однако и хранить деньги "под матрасом" будет не лучшим решением. В конце концов, совершение покупок россиянами положительно влияет на экономику. Но, отмечают эксперты, покупки должны быть обдуманными и обоснованными.