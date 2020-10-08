Антипов рассказал, как создали фейк о "Буке" для дела MH17

Очередной украинский фейк по делу о крушении МН17 состоит в склейке разных кадров с маршрутом "Бука". Об этом заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Украинские СМИ продолжают распространять фейки по делу МН17. На этот раз издания Незалежной опубликовали склейку кадров с "маршрутом "Бука"", пишет "НьюИнформ".

Эксперт Антипов легко разоблачил фейк. Украина взяла разные передвижения колонны по территории России, потом отдельно сняла на камеру "Бук" на своей территории и склеила эти кадры, выдавая за единый маршрут. Если рассмотреть публикацию подробно, то заметно, что видео сделано в разный период.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Москва прокомментировала заявление Нидерландов по поводу крушения MH17, сообщает телеканал "360".