МИД РФ заявил, что выход США из Договора по открытому небу несет опасность

Европа уже пострадала из-за решения Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Договор подразумевает беспрепятственные полеты в воздушном пространстве невооруженных разведывательных аппаратов. Они могут свободно перемещаться через границы стран-подписантов.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что некоторые страны не готовы четко подтвердить свои обязательно касательно договора. Политик подчеркнул, что Москва не исключает ответных шагов.