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20:11   8 Октября 2020
Политика

МИД РФ заявил, что выход США из Договора по открытому небу несет опасность

МИД РФ заявил, что выход США из Договора по открытому небу несет опасность

Европа уже пострадала из-за решения Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Договор подразумевает беспрепятственные полеты в воздушном пространстве невооруженных разведывательных аппаратов. Они могут свободно перемещаться через границы стран-подписантов.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что некоторые страны не готовы четко подтвердить свои обязательно касательно договора. Политик подчеркнул, что Москва не исключает ответных шагов.

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Автор: Яна Либерман
#сша #европа #договор по открытому небу

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