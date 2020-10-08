20:11 8 Октября 2020Политика
МИД РФ заявил, что выход США из Договора по открытому небу несет опасность
Европа уже пострадала из-за решения Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
Договор подразумевает беспрепятственные полеты в воздушном пространстве невооруженных разведывательных аппаратов. Они могут свободно перемещаться через границы стран-подписантов.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что некоторые страны не готовы четко подтвердить свои обязательно касательно договора. Политик подчеркнул, что Москва не исключает ответных шагов.