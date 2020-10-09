Хамзаев из «Трезвой России» обвинил Юрия Дудя в пропаганде наркотиков

Один из самых популярных российских видеоблогеров Юрий Дудь на самом деле пропагандирует легализацию наркотиков среди молодежи. К такому выводу пришел руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в четверг, 8 октября.

В студии гости онлайн-эфира обсудили тему наркомании и алкоголизма в российском шоу-бизнесе. Как отметил Хамзаев, сегодня пропаганда нездорового образа жизни преимущественно осуществляется в интернете. При этом наиболее агрессивная реклама исходит от блогеров, вещающих на платформе YouTube.

«Я бы сказал, что [звезды] не просто рекламируют, а агрессивно рекламируют. С телевизором все в порядке — за рекламу и пропаганду наркотиков привлекаются к уголовной ответственности. В интернете за рекламу — пока что только штраф в 5 тысяч рублей. Отдельные блогеры по-свински в детской и молодежной среде занимаются агрессивной рекламой наркотической культуры, субкультуры легализации, отсюда высокий уровень потребления наркотиков среди детей», — полагает руководитель «Трезвой России».

В каком-то смысле пропагандирует наркотические средства и журналист Юрий Дудь, полагает Хамзаев. По его словам, все дело в названии YouTube-канала и одноименного авторского шоу — «вДудь».

«Все знают сленг, все знают, что означает “вдудь”. Он может объяснять, что это его фамилия, что он вот такой дерзкий, хотя на самом деле имелась в виду тема легализации наркотиков», — утверждает участник пресс-конференции.

Впрочем, популяризация наркотических продуктов допускается даже на федеральных каналах. В пример Султан Хамзаев привел программу «КВН», в которой выступает команда «Плюшки имени Ярослава Гашека».

«Все знают, что плюшка гашиша так и называется. Мы обращались к ректору и губернатору Тверской области. Что за позор на федеральном канале? Это же смех, с одной стороны, а с другой — плевок в сторону тех, кто теряет детей каждый год по вине наркотиков. А это десятки тысяч. Много лукавого, над которым нужно работать», — полагает спикер конференции.

В прошлом году «Трезвая Россия» презентовала президенту страны Владимиру Путину законопроект, в котором, в том числе, поднималась и наркотическая проблема. Так, организация составила рейтинг распространения наркотиков в регионах России по состоянию на 2018 год. Это позволило вывести предмет обсуждения на уровень Госдумы.

«Трезвая Россия» составила антинаркотический рейтинг регионов страны Самым благополучным стал Чукотский автономный округ https://t.co/gD0BCuhar8 pic.twitter.com/mICmAYgPt6 — @kpru (@kpru) June 26, 2020

«Но мы добились, что в Госдуме лежит законопроект об уголовной ответственности за склонение, рекламу и распространение наркотиков через интернет. 70% наркотиков перекочевали в сеть. МВД, ФСБ, прокуратура должны научиться работать в условиях новых угроз. И мы это называем киберполицией. Чтобы они работали молниеносно, а не по методичкам 70-х годов. Над этим тоже надо работать», — сетует Хамзаев.

При этом, по словам члена Общественной палаты, при активном развитии интернет-пространства в России очень медленно реагируют на новые угрозы. Реализация одного законопроекта занимает от четырех до шести лет.

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. За рекламу и пропаганду с использованием СМИ и интернета предлагают давать до семи лет лишения свободыhttps://t.co/RtHaA2hE3G — TJ (@tjournal) October 30, 2019

«Мы медленно эволюционируем в этом направлении. Мы добиваемся, чтобы государственные органы работали профессионально. Есть еще проблема — сниффинг в детской среде, токсикомания. Мы долго реагируем на новые угрозы, это непозволительная роскошь. Пока выявят [проблему], пока обсудят, пока примут закон и применят на практике. Я уже третий год, как социальный дятел, говорю про эту проблему и только сейчас мы подошли к федеральному закону»,

Помочь властям решить проблему распространения наркотиков среди подростков могут и сами звезды шоу-бизнеса и блогеры. По мнению Хамзаева, если они ведут нездоровый образ жизни, то должны не только в этом признаваться, но и публично идти на реабилитацию.

«В шоу-бизнесе к этой среде сложилось такое хладнокровное и преступное отношение. Половина — наркоманы, но они даже не могут найти в себе силы признаться в этом. Чтобы это было с точки зрения общественного порицания. Это ведь больной человек, ему нужно помогать , его нужно отправлять на лечение. И грамотно походить с точки зрения психологии — более качественно», — подытожил руководитель «Трезвой России».

В конце сентября руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива. Соответствующее письмо член Общественной палаты направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Он подчеркнул, что во время показа подобной рекламы зрители получают информацию об алкогольных аналогах.

В этом смысле он (Хамзаев. — RT) прав. В Госдуме оценили идею запретить рекламу безалкогольного пиваhttps://t.co/3ex7Uhf3JR — Султан Хамзаев (@SultanHamzaev) September 29, 2020

Ранее Хамзаев выступил с инициативой ограничить продажу алкоголя в новогодние дни и продавать его с 14.00 до 18.00. «Политика Сегодня» обсудила предложение с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко и руководителем Центра разработки национальной алкогольной политики Павлом Шапкиным.

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни.https://t.co/c7eH8xDDkX pic.twitter.com/k2rhsQt141 — Газета.Ru (@GazetaRu) September 16, 2020

Онищенко выразил мнение, что в «Трезвой России» мыслят в правильном направлении, однако он усомнился в том, что решение удастся реализовать.

Шапкин расценил инициативу как очередную попытку бороться со следствием, а не с причиной проблемы. Он также предложил направить антиалкогольную кампанию на родителей, нередко употребляющих алкоголь на глазах у своих детей.

На территории Российской Федерации незаконное приобретение, хранение, перевозка и распространение наркотических средств запрещены. «Политика Сегодня» рекомендует не вредить физическому и психическому здоровью посредством их употребления.