Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:58   8 Октября 2020
Политика

СМИ назвали причину возможного срыва назначения преемника Меркель

СМИ назвали причину возможного срыва назначения преемника Меркель

Выборы преемника канцлера Германии Ангелы Меркель оказались под угрозой срыва. По данным немецких СМИ, декабрьский съезд, в ходе которого должны были назначить "продолжателя", могут отменить из-за пандемии коронавируса.

До выборов остается всего год. Как пишет Süddeutsche Zeitung, политическая партия Христианско-демократический союз так и не знает, кто будет его новым лидером. Кого выдвинут на роль кандидата, тоже пока не известно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#меркель #германия #преемник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров