СМИ назвали причину возможного срыва назначения преемника Меркель

Выборы преемника канцлера Германии Ангелы Меркель оказались под угрозой срыва. По данным немецких СМИ, декабрьский съезд, в ходе которого должны были назначить "продолжателя", могут отменить из-за пандемии коронавируса.

До выборов остается всего год. Как пишет Süddeutsche Zeitung, политическая партия Христианско-демократический союз так и не знает, кто будет его новым лидером. Кого выдвинут на роль кандидата, тоже пока не известно.