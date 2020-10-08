Востоковед назвал помощь РФ ключевым моментом в разгроме боевиков в Сирии

Участие России в борьбе с терроризмом в Сирии помогло освободить от боевиков все крупные города в САР, заявил в беседе с Федеральным агентством новостей востоковед Андрей Онтиков.

Сирийский лидер Башар Асад в большом интервью РИА Новости заявил, что помощь РФ в борьбе с боевиками стала одним из поворотных моментов в войне с терроризмом в САР. С такой позицией согласен и Онтиков, который отметил, что в 2015 году обстановка в Сирии сложилась не в пользу властей страны, однако участие российских ВКС позволило изменить картину, в результате чего Сирийская арабская армия смогла начать масштабное наступление на позиции радикалов.

"Главное — удалось не допустить создание "террористического квазигосударства". И что очень важно, Россия сделала все, чтобы подобные образования не появлялись в дальнейшем", — отметил эксперт.

Помощь России позволила Дамаску восстановить контроль практически на всей территории страны, тогда как в конце 2015 года террористы ИГИЛ занимали большую часть сирийских земель, напомнил Онтиков. В настоящий момент РФ оказывает САР не только военную, но и экономическую, и социальную поддержку, способствуя восстановлению страны, добавил востоковед.