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19:44   8 Октября 2020
Общество

Тест губернатора Югры Натальи Комаровой оказался положительным

Тест губернатора Югры Натальи Комаровой оказался положительным

Глава ХМАО Наталья Комарова подтвердила положительный результат теста на COVID-19, пишет ТАСС.

Руководитель Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова поделилась с подписчиками в своем Instagram о том, что заразилась коронавирусом, сообщает ТАСС.

"У меня ПЦР+, чувствую себя нормально", — написала чиновник на странице в социальной сети.

Глава региона заверила, что, несмотря на подтвердившийся диагноз, продолжит исполнять возложенные на нее обязанности, однако перейдет на удаленный режим работы.

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Автор: Руслан Неглинный
#губернатор #югра #пандемия #коронавирус #COVID-19 #случай заражения

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