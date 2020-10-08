Тест губернатора Югры Натальи Комаровой оказался положительным

Глава ХМАО Наталья Комарова подтвердила положительный результат теста на COVID-19, пишет ТАСС.

Руководитель Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова поделилась с подписчиками в своем Instagram о том, что заразилась коронавирусом, сообщает ТАСС.

"У меня ПЦР+, чувствую себя нормально", — написала чиновник на странице в социальной сети.

Глава региона заверила, что, несмотря на подтвердившийся диагноз, продолжит исполнять возложенные на нее обязанности, однако перейдет на удаленный режим работы.