Штаб Трампа согласился на проведение дебатов с Байденом 22 октября

Штаб президента США Дональда Трампа не возражает против дебатов с демократом и кандидатом в президенты Джо Байденом 22 октября, сообщает Reuters.

Уточняется, что третьи дебаты Трампа и Байдена могут состояться 22 октября. Также Байден намерен 15 октября ответить на вопросы избирателей.

СМИ назвали первые дебаты Трампа и Байдена унизительными, заявив, что соперники устроили "шоу". Во время споров Байден попросил американского лидера "на минуту заткнуться".