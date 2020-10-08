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19:40   8 Октября 2020
Политика

Штаб Трампа согласился на проведение дебатов с Байденом 22 октября

Штаб Трампа согласился на проведение дебатов с Байденом 22 октября

Штаб президента США Дональда Трампа не возражает против дебатов с демократом и кандидатом в президенты Джо Байденом 22 октября, сообщает Reuters.

Уточняется, что третьи дебаты Трампа и Байдена могут состояться 22 октября. Также Байден намерен 15 октября ответить на вопросы избирателей.

СМИ назвали первые дебаты Трампа и Байдена унизительными, заявив, что соперники устроили "шоу". Во время споров Байден попросил американского лидера "на минуту заткнуться".

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #байден #трамп

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