Кедми назвал причины, почему Израиль поставляет оружие в Азербайджан

Израиль поставляет Азербайджану оружие, электронику, беспилотники и даже ракеты ближнего радиуса действия в обмен на сырье, объяснил израильский политолог Яков Кедми.

«Первая причина поставок оружия — это нефть. Поставки оружия — это как бы своего рода форма взаимной оплаты. То есть в оплату за нефть даем оружие», — рассказал Кедми в комментарии РИА Новости.

Но это не стало решающим фактором в обострении конфликта Баку и Еревана в Нагорном Карабахе, говорит Кедми: Азербайджан использует и турецкое вооружение. Главной проблемой в отношениях Израиля и Армении эксперт называет непризнание Иерусалимом геноцида армян.

Геноцид армянского населения считается первым геноцидом ХХ века — физическое уничтожение и депортацию армян осуществляла Османская империя с 1915 по 1922 год. Тогда в султанской Турции господствовала идеология пантюркизма, характеризующаяся нетерпимостью к нетюркским народам.

Исходная численность армян до геноцида достоверно неизвестна, однако в середине XIX века немусульмане в Османской империи составляли около 56% населения. По данным армянского патриархата, армян в стране в 1914 году насчитывалось почти два миллиона.

Эксперты полагают, что вновь начавшийся конфликт в Нагорно-Карабахской Республике невозможно решить без миротворческих сил. Подробнее об истоках территориального конфликта и потенциальной миротворческой миссии со стороны России читайте в нашем материале «Непримиримое соседство. Почему Нагорный Карабах нуждается в миротворцах».