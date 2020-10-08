США столкнулись с неожиданными последствиями дедолларизации России

Россия и другие страны намерены продолжать отказываться от доллара, отдавая предпочтение более устойчивым активам. О неожиданном последствии российского маневра для США сообщает "ПолитРоссия" со ссылкой на материал канадского издания Kitco.

Ситуация на мировом рынке золота может существенно измениться в начале 2021 года, когда государства будут скупать драгоценный металл для укрепления своих резервов. На смену стратегии финансовых регуляторов повлиял "коронавирусный"тренд — многие экономики диверсифицируют активы, отказываясь от большого объема долларов. Глобальная доля холдингов США уже обвалилась на 61,3%. В Вашингтоне никто не прогнозировал столь быстрой дедолларизации.

Одним из локомотивов мировой дедолларизации сегодня является Россия. Центробанк РФ существенно увеличил закупки золота после введения американских санкций. В итоге Москва обладает существенным запасом золота, который обеспечивает рост международных резервов.