Военкор Котенок находится в тяжелом состоянии после ранения в Шуши

Российский военный корреспондент Юрий Котенок получил ранение в результате обстрела азербайджанской армией собора в городе Шуши Нагорно-Карабахской Республики. Об этом сообщили в пресс-центре НКР в четверг, 8 октября.

Врачи Степанакерта в настоящее время оперируют журналиста, его состояние оценивается как тяжелое. Помимо Котенка, легкие травмы получили и другие российские военкоры, пишет РИА Новости.

Азербайджанские военные нанесли несколько ударов по собору Святого Христа Всеспасителя в Шуши. Во время первого обстрела в храме находились дети, которые получили сильный стресс. Здание собора при этом было серьезно повреждено. Баку в свою очередь отрицает обвинения армянской стороны.