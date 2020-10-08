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19:33   8 Октября 2020
Общество

Экс-сотрудница Минобороны Васильева стала академиком РАХ

Экс-сотрудница Минобороны Васильева стала академиком РАХ

Бывшей чиновнице департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой присвоили звание почетного академика Российской академии художеств, сообщила на своей странице в социальных сетях.

Васильева отметила, что считает произошедшее большой честью. Экс-сотрудница ведомства ранее была участницей нескольких выставок. Она занималась творчеством, когда находилась под арестом в рамках расследования серьезного уголовного дела, которое возбудили в 2012 году.

Следствие установило, что объекты, которые ранее принадлежали министерству, продавали через частные организации. Преступники за свою деятельность получили примерно три миллиарда рублей. После установления противозаконных действий многие чиновники отправились в отставку.

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Автор: Юлия Яковлева
#васильева #академик #рах

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