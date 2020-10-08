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19:26   8 Октября 2020
Экономика

Названы лучшие способы накопить денег на пенсию

Названы лучшие способы накопить денег на пенсию

Большинство россиян намерены самостоятельно копить средства для жизни на пенсии. Финансовый эксперт Сергей Макаров рассказал "ПолитРоссии" о самых простых и выгодных способах сформировать накопления.

Большинство опрошенных банком "Открытие" россиян планируют увеличить свое пенсионное обеспечение за счет инвестиций. Опубликованный ТАСС материал продемонстрировал положительные тенденции в российском обществе — граждане стали чаще задумываться о возможностях по инвестированию средств.

Проще всего создание "пенсионного капитала" будет даваться молодым россиянам. У них есть много времени для сбора средств и их выгодного вложения. Эксперт Сергей Макаров отмечает, что даже небольшой ежемесячный взнос в "копилку" будет иметь свое значение. Приумножить капитал можно за счет инвестиционных фондов или вложения в недвижимость — последний вариант позволит ежемесячно получать дивиденды за счет аренды.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #пенсия #инвестиции #недвижимость

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