Названы лучшие способы накопить денег на пенсию

Большинство россиян намерены самостоятельно копить средства для жизни на пенсии. Финансовый эксперт Сергей Макаров рассказал "ПолитРоссии" о самых простых и выгодных способах сформировать накопления.

Большинство опрошенных банком "Открытие" россиян планируют увеличить свое пенсионное обеспечение за счет инвестиций. Опубликованный ТАСС материал продемонстрировал положительные тенденции в российском обществе — граждане стали чаще задумываться о возможностях по инвестированию средств.

Проще всего создание "пенсионного капитала" будет даваться молодым россиянам. У них есть много времени для сбора средств и их выгодного вложения. Эксперт Сергей Макаров отмечает, что даже небольшой ежемесячный взнос в "копилку" будет иметь свое значение. Приумножить капитал можно за счет инвестиционных фондов или вложения в недвижимость — последний вариант позволит ежемесячно получать дивиденды за счет аренды.