Госдеп о запуске "Циркона": США следят за ракетными испытаниями в России

Ракетные испытания в России внимательно отслеживаются в Вашингтоне и учитываются при формировании политики Соединенных Штатов в сфере контроля над вооружениями. Об этом заявили в Госдепартаменте США в четверг, 8 октября.

Так в американском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на недавние испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" в России, пишет РИА Новости.

О запуске ракеты сообщили в Минобороны РФ во вторник, 6 октября. Пуск был произведен с боевого фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море. "Циркон" успешно поразил условную цель в Баренцевом море на расстоянии 450 километров со скоростью 8 Махов.