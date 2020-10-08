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19:10   8 Октября 2020
Армия

Госдеп о запуске "Циркона": США следят за ракетными испытаниями в России

Госдеп о запуске "Циркона": США следят за ракетными испытаниями в России

Ракетные испытания в России внимательно отслеживаются в Вашингтоне и учитываются при формировании политики Соединенных Штатов в сфере контроля над вооружениями. Об этом заявили в Госдепартаменте США в четверг, 8 октября.

Так в американском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на недавние испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" в России, пишет РИА Новости.

О запуске ракеты сообщили в Минобороны РФ во вторник, 6 октября. Пуск был произведен с боевого фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море. "Циркон" успешно поразил условную цель в Баренцевом море на расстоянии 450 километров со скоростью 8 Махов.

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Автор: Яна Либерман
#россия #госдеп сша #гиперзвуковая ракета #"Циркон"

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