Госдума РФ провела с бундестагом конференцию по Навальному

Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев провел встречу в удаленном формате с руководителем немецко-российской группы бундестага Робби Шлундом по инциденту с блогером Алексеем Навальным.

Также стороны обсуждали перспективы дальнейшего партнерства двух государств в свете этой истории. По словам Пискарева, российская сторона выступает за скорое выяснение подробностей случившегося с блогером. Депутаты РФ выступили с просьбой к немецким коллегам поспособствовать в предоставлении сотрудникам МВД России материалов, которые находятся в распоряжении ФРГ.

Пискарев обратил внимание немецких коллег на проведение медобследования Навального в Омске, которое не показало в организме наличия ядов перед транспортировкой блогера в Германию.

По мнению российского парламентария, этот случай не следует превращать в повод для новых ограничений в отношении РФ. Нужно организовать конструктивные переговоры на этот счет. Состоявшаяся конференция является одним из шагов в этом направлении.

Депутаты бундестага заявили, что поддержали намерения РФ по сохранению конструктивного диалога и пообещали передать обращение Москвы главе немецкого парламента Вольфгангу Шойбле. Подобные видеовстречи решено сделать регулярными. Их планируется проводить минимум один раз в 30 дней.