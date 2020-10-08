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19:04   8 Октября 2020
Политика

Байден встретится с избирателями вместо дебатов с Трампом

Байден встретится с избирателями вместо дебатов с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден 15 октября проведет встречу с избирателями вместо ранее запланированных на этот день дебатов с Дональдом Трампом. Об этом сообщили в штабе Байдена.

Глава предвыборного штаба демократов Кейт Бедингфилд уточнил, что в ходе встречи с избирателями Джо Байден будет отвечать на их вопросы. Штаб Байдена рассчитывает, что дебаты с Трампом состоятся 22 октября, добавил Бедингфилд.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что организует митинг вместо виртуальных дебатов с Джо Байденом. Перед этим комиссия по президентским дебатам приняла решение провести вторые предвыборные дебаты двух кандидатов в формате видеоконференции из-за того, что Трамп ранее заразился коронавирусом.

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Автор: Руслан Неглинный
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