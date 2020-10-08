Конкин обратился в СК РФ с просьбой расследовать гибель дочери

Владимир Конкин в письменной форме попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина разобраться со всеми версиями смерти дочери, пишет РЕН ТВ.

Заслуженный артист РФ в письме на имя главы СКР утверждает, что гибель Софьи Конкиной "была связана с действиями или бездействиями неустановленных ныне лиц", в чем просит тщательно разобраться, сообщает РЕН ТВ.

В качестве помощи следствию Владимир Конкин предложил Александру Бастрыкину допросить его как представителя потерпевшей стороны, где бы отец погибшей девушки поделился своими версиями произошедшего. Актер подчеркнул, что Конкина не собиралась умирать, поскольку имела большие планы на жизнь.

Софья Конкина захлебнулась в бассейне одного из столичных фитнес-клубов 22 сентября, врачи госпитализировали девушку, однако не смогли ее спасти, и 32-летняя женщина умерла на следующее утро в больнице. Ранее сообщалось, что эксперты обнаружили в крови девушки смертельную дозу алкоголя и снотворного.