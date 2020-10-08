"Прекрасная Россия бу-бу-бу" разобрала, как Навальный обманывал Дудя

Журналисты RT разобрали интервью блогера Алексея Навального Юрию Дудю в рамках эфира "Прекрасная России бу-бу-бу" вместе с верификатором Денисом Давыдовым, пишет Федеральное агентство новостей.

Специалист указал на моменты, где глава признанного в РФ иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией" искажал данные и умалчивал информацию. Интервью Юрия Дудя с Алексеем и Юлией Навальными появилось на YouTube-канале "вДудь" 5 октября. В нем обсуждались история "отравления" блогера и некоторые аспекты его деятельности.

Во время общения Навальный прибегал к ряду приемов для того, чтобы не рассказывать аудитории всю правду о произошедшей с ним истории. К примеру, он заговорил о ситуации в самолете и сразу вспомнил про популярный мультфильм "Рик и Морти".

"В этот момент легче всего зашивать любую информацию, это достаточно известный инструментарий", — объяснил Давыдов в эфире RT.

При всем желании дать Дудю интервью, у Навального явно отсутствовало желание что-либо делать. Ведущие эфир журналисты обратили внимание на то, как блогер говорил о своем состоянии: без явного негатива и эмоционального окраса. Верификатор добавил: обычно люди говорят о подобных вещах более энергично.