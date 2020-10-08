Суздальцев объяснил кризисы внутри бывшего СССР и предсказал новые бунты

Кризисы последних месяцев и недель на постсоветском пространстве происходят не случайно. Одним из важных факторов усиления напряженности в Белоруссии, Карабахе и Киргизии стала эпидемия коронавируса, и вызванный ею экономический кризис.

Такое мнение в комментарии изданию Baltnews высказал специалист по странам СНГ (Содружества Независимых Государств) Андрей Суздальцев.

Эксперт отметил, что не случайно резкое обострении ситуации в ряде бывших советских республик произошло именно в последние два месяца – крупнейшие за всю историю Белоруссии антиправительственные протесты, эскалация военного конфликта в Нагорном Карабахе, третий государственный переворот в Киргизии.

По словам Суздальцева, на постсоветском пространстве экономики всех стран можно поделить на две группы. Есть нефтедобывающие государства, которые экспортируют энергоносители, а есть государства, экспортирующие труд, и выживающие за счет поступлений от трудовых мигрантов. Обе эти экономические группы стран связаны друг с другом, и все они пострадали от пандемии covid-19.

Ограничения, введенные для сдерживания распространения эпидемии, привели к остановке многих производств, и к снижению потребления энергоносителей. Из-за этого пострадали страны-экспортеры энергоносителей.

«В другой группе, которая занимается экспортом труда, — тоже коронавирус. Соответственно, там произошло снижение возможностей для заработка в странах побогаче. Например, в той же России. И это оказалось трагедией», — объяснил Суздальцев.

Также политолог отметил, что в разгоревшемся армяно-азербайджанском конфликте из-за Нагорного Карабаха Азербайджан будет изо всех сил стремиться к победе. Поэтому данный конфликт, возможно, будет углубляться.

Помимо тех стран, о которых уже шла речь, очередными очагами напряженности на постсоветском пространстве могут стать Таджикистан и Казахстан, добавил эксперт. Потому, что они тоже сильно пострадали и от снижения цен на нефть и от последствий эпидемии коронавируса.