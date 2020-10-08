Старейшая школа в сирийском Дейр-эз-Зоре открыла свои двери для учащихся

Власти САР восстановили старейшую школу Аль-Фурат, расположенную в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на спецкора, побывавшего на открытии учебного заведения.

По данным агентства, в нынешнем году школа отметила 110-летний юбилей. Почтенный возраст и война в Сирии дали о себе знать. Стало ясно, что без реставрации никак не обойтись, и власти САР приступили к восстановлению старейшего учебного заведения.

В здании Аль-Фураты были установлены новые двери и окна, покрашены стены - внутри и снаружи, а также отреставрированы другие элементы. Специалисты, восстанавливавшие школу, попытались максимально сохранить старинную архитектуру, передает агентство.

По словам директора по вопросам образования Халила Хадж Убайда, в средней школе Аль-Фурат учились многие талантливые ребята, а ее выпускники являются авторами многих известных научных и литературных работ.