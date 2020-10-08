Воздушная погоня закончилась крушением мексиканского лайнера с кокаином

Перевозивший 400 кг кокаина самолет разбился после воздушной погони в Мексике. В результате крушения экипаж лайнера погиб, передает Reuters.

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного судна в центральной части Мексики. Как стало известно Reuters, перевозившего 400 кг кокаина самолет разбился после длительного воздушного преследования.

Военные вертолеты пытались перехватить воздушное судно, устроив погоню. В министерстве обороны Мексики рассказали, что у легкомоторного самолета закончилось топливо, в результате чего он рухнул. По данным местных правоохранителей, два человека, находившихся на борту, получили несовместимые с жизнью травмы.