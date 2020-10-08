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18:41   8 Октября 2020
Происшествия

Воздушная погоня закончилась крушением мексиканского лайнера с кокаином

Воздушная погоня закончилась крушением мексиканского лайнера с кокаином

Перевозивший 400 кг кокаина самолет разбился после воздушной погони в Мексике. В результате крушения экипаж лайнера погиб, передает Reuters.

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного судна в центральной части Мексики. Как стало известно Reuters, перевозившего 400 кг кокаина самолет разбился после длительного воздушного преследования.

Военные вертолеты пытались перехватить воздушное судно, устроив погоню. В министерстве обороны Мексики рассказали, что у легкомоторного самолета закончилось топливо, в результате чего он рухнул. По данным местных правоохранителей, два человека, находившихся на борту, получили несовместимые с жизнью травмы.

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Автор: Илья Романович
#самолет #мексика #наркотики

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