Минздрав РФ попросил россиян провести выходные дома

Жителям России стоит воздержаться от посещения общественных мест и походов в гости из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. Мнение высказали в Минздраве РФ, передает ТАСС.

Показатели выявления коронавирусной инфекции повысились в ряде регионов России. Поэтому людям стоит больше времени проводить дома. Также следует воздержаться от походов в гости, посещения мест массового скопления граждан и ограничить использование общественного транспорта. Рекомендацию дал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Последние данные о сложившейся эпидемиологической обстановке, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там опубликованы рекомендации медиков и указы властей, нацеленные на недопущение распространения заболевания.