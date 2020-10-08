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18:34   8 Октября 2020
Происшествия

Видео гибели молодого актера в бассейне Москвы появилось в Сети

Видео гибели молодого актера в бассейне Москвы появилось в Сети

Кадры гибели актера Рината Кафиятуллина попали в Сеть. Он утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Москвы, пишет ТАСС.

Актер молодежного театра Вячеслава Спесивцева погиб 7 октября во время посещения бассейна одного из столичных фитнес-клубов, сообщает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Появилось видео с внутренних камер наблюдения бассейна, на котором запечатлен момент трагической гибели Кафиятуллина.

Как стало известно следствию, в воде мужчина почувствовал себя плохо и начал тонуть, сотрудники бассейна попытались реанимировать 26-летнего актера, однако спасти его не удалось.

В настоящее время следственными органами проводится проверка, целью которой является установление причин трагического случая. Также будет дана оценка действиям персонала фитнес-клуба с правовой точки зрения.

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Автор: Ирина Большунова
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