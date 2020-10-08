Раскрыты махинации с "бюджетными поправками" на медоборудование в Петербурге

Парламентарии Законодательного собрания Санкт-Петербурга пользуются "депутатскими поправками" для создания коррупционных схем и закупки медицинского оборудование. Результаты соответствующего расследования опубликовал ФАН.

Так называемая "поправка" позволяет членам Заксобрания тратить часть бюджета на собственные инициативы. По данным издания, парламентарии вместо помощи гражданам заботятся лишь о собственном обогащении.

В условиях пандемии главным "трендом" среди парламентариев стало создание махинаций для покупки медоборудования. Такую информацию ФАН сообщил собственный источник в ЗакСе. По данным собеседника издания, депутаты находят бизнесменов, готовых "давать откаты". Затем они организовывают поставку техники для лечения COVID-19.

Инициатором подобных махинаций выступил председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. Именно он рассказал некоторым депутатам, как проворачивать схемы с поставками оборудования, поскольку сам проявляет интерес к этой сфере. Именно Макаров занимается распределением средств, выделяемых в рамках "депутатской поправки".

В июне 2020-го журналист Андрей Пивоваров опубликовал расследование о том, что руководитель ЗакСа причастен к реализации госконтрактов, с помощью которых шесть компаний зарабатывали на поставках медицинского оборудования. Все фирмы оформлены на родственника Макарова.

Пивоваров пишет, что организации получали контракты на поставку техники. Также спикер ЗС оказывал влияние на финансирование двух медучреждений Санкт-Петербурга: больницы Святителя Луки и центра Алмазова. Общая сумма контрактов составила шесть миллиардов рублей. Если бы аукционы проходили согласно правилам, город смог бы сэкономить 840 миллионов рублей. Некоторые парламентарии сами подтвердили, что в рамках "депутатской поправки" часть бюджетных средств направляют на оснащение медучреждений.

Система распределения бюджетных денег членами Заксобрания является по факту закрытой. Контроль за реализацией средств существует далеко не на всех стадиях, к тому же, отсутствует какая-либо отчетность.