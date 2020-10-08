Захарова прокомментировала заявление Биллингсли о диалоге РФ и США

Заявление о прогрессе в диалоге РФ и США по стратегической стабильности является преждевременным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что между Россией и Америкой достигнут "важный прогресс". Захарова, комментируя слова Биллингсли, подчеркнула, что говорить о "прогрессе" рано.

Встреча представителей РФ и США прошла в Хельсинки 5 октября. Стороны оценили взаимодействие по контролю над вооружениями.