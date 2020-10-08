Депутат Госдумы предложил запретить рэп про наркотики

У большинства школьников в России очень популярны рэп-исполнители, которые нередко поют про наркотические вещества и способы их употребления. Несовершеннолетние дети попадают под их влияние, после чего ребенок может захотеть лично «познакомиться» с тем, о чем поет его любимый артист.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Госдумы, член Комитета по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко объяснил, что в отношении таких рэп-исполнителей должны проводить работу сотрудники правоохранительных органов.

«Я согласен, такие артисты становятся кумирами для молодежи. А подросткам в таком возрасте свойственно подражать своим кумирам. Конечно же, если через песни и музыку ребенок слышит призывы к употреблению наркотиков, то государство должно на это немедленно реагировать. Правоохранительной системе нужно включаться в работу», — сказал парламентарий.

Марченко заявил, что крупные музыкальные фестивали и концерты вполне могут финансировать наркокартели, которым нужен рынок для сбыта запрещенных веществ. Причем дело касается не только рэп-музыки: в этой системе задействованы многие исполнители и группы. К примеру, в 90-е годы такими рынками сбыта были многочисленные рейвы, на которых молодежи продавали MDMA («экстази») и другие запрещенные препараты.

«Не стоит забывать, что многие популярные во всем мире рэп-исполнители состоят в криминальных группировках, продают наркотики, периодически творят беспредел и сидят в тюрьме. Поэтому для молодежи это такая протестная музыка, против системы и общества. Но они не думают том, что они ломают и губят свою жизнь», — сказал Марченко.

Депутат Госдумы посоветовал изменить Уголовный кодекс РФ. По словам спикера, в свое время Россия смогла противостоять сайтам с запрещенным контентом. Сейчас против музыки, которая пропагандирует наркотики, нужно вводить подобные санкции.