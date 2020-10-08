МВД РФ дало официальный комментарий по розыску Тихановской

Бывшего кандидата в президенты Республики Беларусь Светлану Тихановскую включили в базу данных, которая используется Министерством внутренних дел России для розыска граждан. В пресс-службе МВД пояснили, с чем связано это решение.

Как следует из официального заявления, против Тихановской не заводились уголовные или другие дела. Однако российские правоохранители создают информационную базу, которая включает сведения, предоставляемые государствами-партнерами, пишет Федеральное агентство новостей.

Такая база работает по соглашению стран СНГ, которое подразумевает совместное противостояние преступным элементами. Одновременно с этим на протяжении пяти лет действует регламент о межгосударственном розыске лиц.

Соответствующие договоренности существуют между Москвой и Минском.