Колташев: Польша хочет деньгами «Газпрома» оплатить поставки СПГ из США

Варшава пытается любыми средствам обеспечить поставки американского сжиженного газа на европейский рынок, и ради этого она готова пожертвовать даже собственными экономическими интересами.

Такое мнение в эфире Радио Sputnik заявил политолог, глава Центра политологических исследований Института нового общества Василий Колташев. Эксперт прокомментировал новость о том, что польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российскую компанию «Газпром» и ее иностранных партнеров за строительство газопровода «Северный поток – 2».

«UOKiK оштрафовал «Газпром» на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока – 2", а европейских партнеров проекта – на общую сумму в 61 миллион долларов», — заявил ранее глава польского регулятора Томаш Хрустный, отметив, что в Варшаве готовы к том, что российская компания обжалует это решение в суде.

По мнению Василия Колташева, Польша сделала этот рискованный шах исключительно из политических мотивов. Весь ее интерес заключается в том, чтобы обеспечить Соединенным Штатам Америки максимальную выгоду от поставок в Европу своего сжиженного природного газа.

При этом, уверен эксперт, Польша сознательно приносит в жертву собственные экономические интересы.

«Говоря иронично, они могли бы просто сказать, что мы понесем от покупки американского газа потери в размере семи с половиной миллиардов долларов и поэтому мы выставляем счет "Газпрому", чтобы он компенсировал нам эти потери, — отмети Колташев. — Иначе никак рационально обосновать это невозможно».

Также политолог добавил, что стратегия Польши заключается в том, чтобы постоянно пытаться нанести хоть какой-то вред российской экономике, не считаясь с тем, какие потери при этом понесет она сама.

Напомним, ранее сообщалось, что польский антимонопольный регулятор, помимо российской компании «Газпром», оштрафовал также пять западноевропейских компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2», обязав их выплатить в общей сложности 63 миллиарда долларов.

Как заявил ранее в беседе с телеканалом «Царьград» заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, Польше, возможно, придется поплатиться за этот рискованный шаг. У западноевропейских партнеров «Газпрома», в число которых входят две немецких компании, есть свои «рычаги давления» на Варшаву, отметил Фролов.