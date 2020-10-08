Кабмин утвердил план роста экономики. Главное

Общенациональный план по восстановлению доходов населения и росту экономики вступил в силу. Документ одобрил президент и подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Россию ждет «социальное казначейство», адресные денежные выплаты, повышение пособий по безработице, официальная «удаленка» и искусственный интеллект. Рассказываем подробнее, как кабмин собирается выводить страну из кризиса, вызванного коронавирусом.

Социальная помощь

В России появится социальное казначейство. Оно будет заведовать всей социальной поддержкой нуждающимся. Важно, что помощь будут оказывать в беззаявительном порядке, чтобы избавить людей от сбора справок и хождения по инстанциям.

Продолжатся денежные выплаты наиболее уязвимым группам населения, прежде всего — семьям с детьми. Безработным повысят пособие до уровня МРОТ и начнут переучивать за счет государства, а работников «на удаленке» порадуют введением электронного кадрового документооборота — а значит, официальным трудоустройством.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Наиболее пострадавшим в «коронакризис» предприятиям дадут льготные кредиты под 2%, а если ни один сотрудник не будет уволен, то долг спишут.

Как и в «социалке», количество бумажных документов сократится и в отношениях государства и бизнеса. Планируется создать цифровую платформу «одно окно»: там можно будет получить поддержку (не только информационную, но и материальную), заплатить налоги и даже взять кредит.

Города станут больше

Интересные пункты представлены в графе «улучшение делового климата».

Планируется реформировать правовую базу для градостроительной деятельности, чтобы ускорить темпы строительства. Пока неизвестно, о чем конкретно идет речь, но недавно в Госдуму внесли законопроект, согласно которому расселять и сносить можно не только аварийные дома при согласии 2/3 собственников квартир. Возможно, этот проект будет доработан или же вовсе исключен именно в рамках правительственной инициативы, а пока в парламенте считают его спорным.

Очевидно, что быстрые темпы жилого строительства увеличивают города, а точнее — городские агломерации. В них правительство планирует ускорить «социально-экономический рост», создав для этого специальную программу.

И это важный пункт. В России таких агломераций немало — на 2014 год насчитывалось аж 124, а не только Москва и Санкт-Петебург. Как правило, это областные центры, которые расширяются из-за стремительно растущего населения (это не только рождаемость, но и внутренняя миграция из более провинциальных районов), «захватывая» населенные пункты вокруг.

Искусственный интеллект

А этот пункт самый интригующий: планируется использовать искусственный интеллект «для поддержки врачебных решений», а также снять все ограничения для внедрения систем на основе ИИ.

Скорее всего, теперь искусственный интеллект будет применяться в документообороте, что же касается медицинского использования — например, систему могут «потренировать» в диагностике заболеваний (аналогичное уже тестируется на Западе). Также заявлено о «разработке новых алгоритмов»: кажется, власти хотят поэкспериментировать с многообещающими нейросетями.

Доходы россиян и инвестиции

Правительство обещает рост реальных зарплат не менее 2% ежегодно и рассчитывает снизить к концу 2021 году долю населения с доходами ниже прожиточного минимума (сегодня его размер 12 130 рублей).

Таким образом, рассчитывают в правительстве, вырастет платежеспособность населения. Розничный товарооборот удастся держать на уровне не менее 2,5%, а объем платных услуг планируется увеличить на 3% в год. Инвестиции по плану кабмина вырастут к концу 2021 года на 4,5%, а ежегодный рост малых и средних высокотехнологичных компаний составит 10%.