Правоохранители Московской области арестовали местного бизнесмена, обвиняемого в расправе над двумя партнерами. Их тела нашли застреленными в колодце. Судьбу подозреваемого решит суд, сообщают "Вести Подмосковья".

Полиция скрутила подмосковного бизнесмена после убийства компаньонов. Мужчину задержали Одинцовском городском округе, пишут "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.

На днях в правоохранительные органы Звенигорода обратилась семья предпринимателя с заявлением о его пропаже. Следователи и криминалисты выехали на место, где должен был находиться мужчина. Вместо этого они застали там машину исчезнувшего, две стреляные гильзы и следы волочения тела. После этого завели уголовное дело.

Правоохранители во время расследование нашли два трупа в колодце. Погибшими оказались коммерсант и его партнер. На их телах зафиксировали огнестрельные ранения. Подозрения пали на 64-летнего предпринимателя из Звенигорода. Обвиняемого арестовали, вскоре суд выберет мужчине меру пресечения.