Ученик Глазунова назвал картины Васильевой неудачным авангардом

Экс-чиновница, осужденная за многомиллионную аферу по делу «Оборонсервиса», Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств (РАХ).

«Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств», — написала она в Instagram.

Членство Васильевой подтверждается и на сайте РАХ. Анкета новоиспеченного почетного академика появилась в разделе «Состав». В ней указывается, что бывшая чиновница также является членом Творческого союза художников России.

Российский скульптор, член Московского Союза художников Андрей Коробцов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» прокомментировал присуждение почетного звания Евгении Васильевой.

«По своему опыту я знаю, что спрос рождает предложение. Наверное, если такое творчество существует, значит, оно кому-то нужно», — сказал соавтор памятника Петру Столыпину в Москве.

Васильева пишет картины с 2014 года. Как отметили в пресс-службе РХА, художница участвовала во многих групповых и персональных выставках не только в России, но и за рубежом. Например, ее работы выставлялись в Государственном̆ музее Востока, в российском Pop-up museum, в London Art Biennale в Великобритании и Diocean museum of Caltagirone в Италии.

Сегодня РАХ определяет творчество художницы как смесь «медиа, перформанса и инсталляции».

Как отметил Андрей Коробцов, подобная живопись ему не близка. По его мнению, искусство призвано вдохновлять человека, привнося в мир эстетику, чего не скажешь о творчестве бывшей чиновницы.

«Хотя среди академиков уже есть подобные художники. И их мнение тоже нужно как-то учитывать. Но мне кажется, что время такого искусства немножко прошло. Мне все-таки ближе искусство, которое вдохновляет на что-то, красивые вещи должны быть. Искусство должно нести какую-то красоту и эстетику в этот мир. Но вот в этих работах я этого не вижу, но художник, наверное, так видит этот мир», — предположил ученик академика РАХ Ильи Глазунова.

Направление творчества Васильевой эксперт описал бы, как не совсем удачный авангард. Собеседник агентства предположил, что некоторые последователи этого новаторского движения попросту не смогли овладеть мастерством.

Елизавета II отмечает сегодня свой 89-й день рождения! pic.twitter.com/JhaafgoQMU — Евгения Васильева (@EVAHOMEALONE) April 21, 2015

«Это какой-то авангард, XX век породил таких художников, живописцев. Наверное, расцвет у нас в стране был. Есть хороший авангард, а есть вот такое. И расцвет таких художников, это где-то восьмидесятники. Вот люди, которые не очень хорошо научились, они благодаря такой форме (это мое мнение), они так рисовали и говорили, что они так видят. Но на самом деле они просто по-другому не умеют».

В церемонии присуждения Васильевой почетного звания участвовал руководитель отделения новейших художественных течений в РАХ Василий Церетели. Он назвал 'экс-госслужащую «прекрасным видеохудожником и скульптором», посетовав на то, что не многие знают о творческих фактах ее биографии. Кроме того, он подчеркнул, что награда была присуждена Васильевой, в том числе, и за ее трудолюбие.

Творчеством Евгения Васильева вплотную занялась в 2014 году, когда находилась под домашним арестом по подозрению в мошенничестве при продаже активов Минобороны. 8 мая 2015 года суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима. В августе того же года была освобождена условно-досрочно.