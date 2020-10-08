Любовник Конкиной не прошел детектор лжи по алиби в день ее гибели

Бойфренд погибшей Софии Конкиной Михаил Серов не смог пройти детектор лжи во время эфира телепрограммы "На самом деле" на "Первом канале". Мужчина провалился на вопросе о его местоположении в момент ее смерти.

По словам Серова, в ночь трагедии он находился далеко от Москвы. Однако благодаря геолокации на его мобильном устройстве было установлено, что он три раза выходил из квартиры. Свои действий он объяснил тем, что работает "трезвым водителем", и ездил на работу. Противоречивые показания он объяснил "кашей в голове" на фоне произошедших событий.

Мужчина признался, что не любил Софию. Пара встречалась около трех месяцев. Девушка хотела расстаться с мужчиной из-за возникших разногласий на почве ревности последнего.

София Конкина погибла 22 сентября в одном из фитнес-клубов столицы, откуда ее госпитализировали в больницу. Несмотря на все усилия врачей, пациентка умерла от остановки сердца на следующий день. Сейчас проводится доследственная проверка всех фактов события.