Генсек ОДКБ назвал маловероятным сценарий вторжения Азербайджана в Армению

Генсек ОДКБ в интервью каналу RT выразил уверенность в том, что Азербайджан не станет нападать на территорию Армении.

В интервью каналу RT генсек ОДКБ отметил свою уверенность в том, что Азербайджан не нанесет удар по Армении, так как Баку не имеет территориальных претензий к Еревану.

"Я уверен, что такого развития событий не будет. Во-первых потому, что власти Азербайджана подчеркивали, что территориальных претензий к Армении они не имеют. И не посягают на ее суверенитет. Во-вторых, там достаточно здравомыслия и ответственности перед своим народом", — выразил уверенность Зась в интервью.

Ранее генеральный секретарь выступил с резкой критикой возможного вмешательства Турции в карабахский конфликт, отметив, что подобное развитие событий несло бы деструктивный характер.