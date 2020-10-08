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17:11   8 Октября 2020
Политика

Визит Зеленского в Лондон завершился подписанием ряда соглашений

Визит Зеленского в Лондон завершился подписанием ряда соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский накануне прибыл в Великобританию с рабочим визитом. Сегодня им и британским премьером Борисом Джонсоном подписаны сразу несколько соглашений о сотрудничестве между странами. Об этом рассказал украинский МИД.

Речь идет о стратегическом партнерстве между Киевом и Лондоном. Кроме того, страны подписали документ о свободной торговле. Сотрудничество также будет вестись в политической сфере.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, названный многостраничный документ призван вывести экономическое партнерство двух стран на новый уровень.

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Автор: Василий Пименов
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