Визит Зеленского в Лондон завершился подписанием ряда соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский накануне прибыл в Великобританию с рабочим визитом. Сегодня им и британским премьером Борисом Джонсоном подписаны сразу несколько соглашений о сотрудничестве между странами. Об этом рассказал украинский МИД.

Речь идет о стратегическом партнерстве между Киевом и Лондоном. Кроме того, страны подписали документ о свободной торговле. Сотрудничество также будет вестись в политической сфере.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, названный многостраничный документ призван вывести экономическое партнерство двух стран на новый уровень.