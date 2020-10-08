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17:03   8 Октября 2020
Политика

Захарова анонсировала встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана

Захарова анонсировала встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана

Дипломаты в настоящий момент проводят консультации по организации встречи министров иностранных дел России, республик Армении и Азербайджана. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, на консультациях также прорабатывается вопрос о сроках этого мероприятия. В качестве площадки для встречи дипломатов выбрана столица России.

Москва ранее обратилась к Баку и Еревану, чтобы стороны возобновили процесс мирных переговоров по Нагорному Карабаху, где с 27 сентября начались бои. Российская сторона выразила готовность оказать содействие в этом.

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Автор: Руслан Неглинный
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