За стеклом. В США прошли дебаты между кандидатами в вице-президенты

В США состоялись теледебаты между кандидатами на пост вице-президента страны. От Республиканской партии выступил «номер два» в администрации президента Дональда Трампа Майк Пенс. Интересы Демократической партии отстаивала сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.

По оценке британской газеты The Guardian, самое большое напряжение между спикерами возникло во время разговора о пандемии коронавируса. Харрис обвинила Трампа и Пенса в том, что они допустили «величайший провал администрации президента в истории США», позволив умереть от COVID-19 такому большому числу американцев (по состоянию на 8 октября 2020 года — больше 211 000 человек).

Майк Пенс встал на защиту своего шефа, которого незадолго до начала дебатов госпитализировали с коронавирусом. Впрочем, Харрис трудно было остановить: в течение полутора часов она критиковала Трампа за протесты Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.), лесные пожары и налоги.

Однако больше всего соратницу Джозефа Байдена огорчала политика главы Белого дома в отношении коронавируса. По словам Харрис, Трамп изначально ввел страну в заблуждение, говоря о «несерьезности» COVID-19.

«Откровенного говоря, после такого администрация Трампа навсегда утратила свое право на переизбрание», — сказала участница теледебатов.

Пенс подтвердил, что страна действительно пережила «очень трудное время» из-за пандемии, но администрация действующего президента всегда ставила здоровье американцев на первое место. Республиканец рассказал, что у Трампа есть «национальная стратегия борьбы с пандемией».

«Которая, судя по всему, не работает, — парировала Харрис. — Особенно если посмотреть на более чем 210 тысяч умерших в США».

Сами участники дебатов были разделены специальными прозрачными перегородками и сидели на расстоянии трех метров друг от друга. В зале университета штата Юта (где проходили дебаты) было запрещено находиться без защитной маски.

На фоне предвыборной гонки между пожилыми Трампом и Байденом спор кандидатов на пост вице-президента послужил для американцев мрачным напоминанием от том, что человек на этом посту обязан сменить американского лидера в случае его смерти. 74-летний Трамп утверждает, что «чувствует себя прекрасно», в то время, как 77-летний Байден может стать самым старым президентом США.

Опросы общественного мнения показали, что американцы почти полностью потеряли веру в Трампа из-за его бездействия во время пандемии. Многие обвиняют администрацию президента в том, что она не смогла контролировать ситуацию в стране. В ответ глава Белого дома говорит, что «много узнал» о вирусе из собственного опыта.

Учитывая неопределенность, которая нависла над будущими президентскими дебатами из-за заболевшего Трампа, Пенс и Харрис находились под дополнительным давлением. Каждый стремился сформировать собственное предвыборное послание. Модератор Сьюзан Пейдж призывала участников к «гражданской дискуссии», вероятно вспоминая грубую словесную перепалку между Трампом и Байденом неделю назад.

Стоит обратить внимание, что Камала Харрис — это первая темнокожая женщина, которая участвовала в дебатах между кандидатами на пост вице-президента. Майк Пенс высказал ей комплимент, отметив «исторический характер ее кандидатуры» (родители Харрис иммигрировали в США из Индии и Ямайки).

Кандидат от Демпартии в ответ на похвалу Пенса высказала свое недоверие в адрес американской системы правосудия. Дело в том, что ранее в штате Кентукки полицейские застрелили афроамериканку Бреонну Тейлор в ее доме. Посреди ночи правоохранители ворвались в жилище с обыском: по информации источников в доме хранились наркотики. Молодой человек Бреонны открыл огонь, офицеры вынуждены были отстреливаться. Восемь пуль попали в темнокожую женщину, после чего она скончалась на месте.

24 сентября 2020 года генеральный прокурор штата заявил, что полицейским не будут предъявлены обвинения в связи со смертью невиновной темнокожей женщины. Майк Пенс выразил соболезнования ее семье, однако поддержал решение суда штата Кентукки:

«Я доверяю нашей системе правосудия и всему составу судей, которые рассматривали доказательства».

Когда речь зашла о климате, Харрис заявила, что Джо Байден, в отличие от Трампа, «верит в науку». Она упомянула план развития отрасли возобновляемых источников энергии, о котором не раз говорил кандидат в президенты от Демократической партии. Пенс возразил, что такая программа пойдет на пользу далеко не всем американским штатам.

Обе стороны остались довольны выступлениями своих кандидатов. Дональд Трамп и Джо Байден похвалили участников дискуссии в Twitter:

«Майк Пенс выиграл по-крупному!», — сообщил республиканец.

«Харрис, сегодня вечером вы заставили нас всех гордиться вами», — не уступал демократ.

Тем не менее, теледебаты вряд ли смогут серьезно переломить ситуацию: опросы показывают, что Трамп почти потерял все шансы быть переизбранным. Более пяти миллионов американцев уже проголосовали досрочно, в основном, из-за угрозы коронавируса.

После того, как прояснятся подробности о состоянии здоровья Дональда Трампа, Америка сможет увидеть продолжение теледебатов действующего президента с соперником Байденом.

Выборы 46-го президента США намечены на 3 ноября 2020 года.